Продюсер David Axelrod відповіла на звинувачення в плагіаті

Пісня Horizon співака David Axelrod, який пройшов у фінал національного відбору на Євробаченні, була перевірена на плагіат під час завантаження на iTunes-платформах.

Про це розповіла дружина і продюсер David Axelrod Олена Мозгова.

– Пісня Девіда знаходиться на iTunes-платформах. Перш ніж туди завантажується композиція, вона перевіряється і на плагіат. Розумію, що конкуренція хороша, але давайте використовувати цивілізовані методи, – сказала вона.

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За її словами, звинувачення в плагіаті стали для неї несподіванкою, але після консультацій з юристами була вироблена стратегія.

– До речі, мене вмовляли деякі ЗМІ зловити хайп і привернути до себе увагу. Але наша сім’я не про це – у нас нормальні моральні принципи. Ми про музику і творчість. Я не хочу, щоб наша дочка колись прочитала, що ми вилили на когось ушат г**на,-додала вона.

Нагадаємо, спостережливі фанати Євробачення після другого півфіналу 15 лютого помітили явний плагіат в його пісні Horizon. За словами David Axelrod, на написання цієї композиції його надихнула новина про вагітність дружини Олени Мозгової.

Джерело: Факти