Програма Берлінале 2020

З 20 лютого до 1 березня у Берліні проходитиме кінофестиваль – Берлінале 2020.

Кінофестиваль в цьому році відзначає 70-річчя. У ювілейному конкурсі участь братимуть 18 стрічок з 18 країн.

В рамках спеціальних показів Берлінале 2020 18 лютого відбудеться прем’єра фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва Номери.

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Програма Берлінале

Berlinale Talents

Темою програми стали Колективи. До неї увійшло близько 100 заходів. Почесними гостями будуть актриси Гелен Міррен, Кейт Бланшетт та інші.

Європейський кіноринок (European Film Market (EFM))

У програмі звертатимуть увагу на штучний розум та сталий розвиток. Також шанувальники зможуть подивитися у майбутнє індустрії кіно.

Фільми основної програми конкурсу Берлінале 2020

Берлін, Александерплац (Berlin Alexanderplatz), Німеччина, Нідерланди

ДАУ. Наташа (DAU. Natasha), Німеччина, Україна, Великобританія, Росія

Жінка, яка бігла (The Woman Who Ran), Корея

Видалити історію (Delete History), Франція, Бельгія

Непроханий гість (The Intruder), Аргентина, Мексика

Погані казки (Bad Tales), Італія, Швейцарія

Перша корова (First Cow), США

Опромінений (Irradiated), Франція, Камбоджа

Сіль сліз (The Salt of Tears), Франція, Швейцарія

Ніколи рідко іноді завжди (Never Rarely Sometimes Always), США

Дні (Days), Тайвань

Необрані дороги (The Roads Not Taken), Великобританія

Моя маленька сестра (My Little Sister), Швейцарія

Тут немає зла (There Is No Evil,) Німеччина, Чехія, Іран

Сибір (Siberia), Італія, Німеччина, Мексика

Всі мертві (All the Dead Ones), Бразилія, Франція

Ундіна (Undine), Німеччина, Франція

Ховаються (Hidden Away), Італія

До слова, Факти ICTV писали, щоб встигнути купити квитки на Берлінале 2020, людям довелося ночувати біля кас.