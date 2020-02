2020 рік лише стартував, а багато артистів уже встигли представити свої релізи. Зокрема, відбулася презентація платівки Джастіна Бібера Changes, проте альбом отримав різні відгуки, незважаючи на зізнання співака у хворобі Лайма.

Найгучнішою прем’єрою за останні два місяці стала пісня тріумфаторки Grammy 2020 Біллі Айліш No Time To Die, яка є саундтреком до нового фільму про Джеймса Бонда. До слова, в українському iTunes цей трек на четвертому місці.

Також шуму встиг наробити репер Емінем своїм новим альбомом Music To Be Murdered By. Однак не обійшлося без скандалу. Справа в тому, що репер у треку Unaccommodating співає: Я вичікую, кричу: Бомби пішли. Ніби я на концерті Аріани Гранде і чекаю. А це є посиланням до теракту в Манчестері на концерті Аріани Гранде.

Читайте: Психічно хворий та огидний: мережу розлютив альбом Емінема через трек про теракт

Однією з найголовніших музичних подій в Україні є національний відбір на Євробачення 2020. Однако пісні, представлені там, поки не користуються великою популярністю у плейлістах слухачів. У топ-10 YouTube Music вдалося прорватися лише Jerry Heil з треком #VEGAN.

Цікаво, що у топ-10 Shazam немає жодної української композиції, в iTunes присутні лише ARTIK & ASTI, а у трендах YouTube Music є гурт ARTIK & ASTI, NK та Jerry Heil.

До слова, Настя Каменских|NK на 14 лютого презентувала новий іспаномовний хіт Lollipop в колаборації з Juan Magan. Лише за кілька днів кліп зібрав майже 1,5 млн переглядів.

Факти ICTV публікують щотижневий рейтинг хітів за версією українських слухачів в YouTube Music, iTunes і Shazam.

Топ пісень на YouTube Music

Топ пісень на iTunes

Топ пісень на Shazam

Раніше Факти ICTV публікували добірку хітів 90-х, які допоможуть поринути у ностальгію та згадати ті буремні часи.