Alyona Alyona в купальнику показала “еротичні фото” в басейні

Українська співачка Alyona Alyona показала фотографії з відпочинку біля басейну на острові Балі.

– Очікування VS реальність, – написала вона.

На фото реперша повторює найпопулярніші пози дівчат з соцмереж – відкидає мокре волосся, лежить задумливо біля басейну і позує з келихом на надувному матраці.

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– Той момент коли фотки Альони у 100 500 разів крутіше за фото різних Instagram-блогерів. Дико плюсую! – пишуть шанувальники співачки.

Серію знімків оцінили в 18 тис. лайків за п’ять годин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 18 Фев 2020 в 4:43 PST

Нагадаємо, Alyona Alyona потрапила до списку 50 нових артистів 2020 року британської газети The Guardian.