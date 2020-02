Гурт Go_A пройшов у фінал національного відбору на Євробачення 2020 та буде боротися за перемогу під третім номером.

Go_A – Соловей

Біографія Go_A

Go_A (Гоу_Ей) – український гурт, який поєднує у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв.

За період існування колектив встиг взяти участь у багатьох фестивалях: Джаз Коктебель, Країна мрій, Гогольфест, Ведалайф, Kyiv Open Air, Белые ночи vol2 та інші. Також гурт неодноразово виступав за межами України, зокрема у Польщі, Ізраїлі та Білорусі.

Читайте: Новий склад журі, правила та учасники – що відомо про відбір на Євробачення 2020

У 2016 році Go_A здобули перемогу в конкурсі The Best Track in Ukraine, а пісня Веснянка потрапила в ротацію KissFM. Успіх на радіо приніс колективу номінацію на титул KissFM Відкриття року.

У листопаді 2016 року гурт презентував дебютний альбом #Ідиназвук виданий на лейблі Moon Records.

На початку 2017 року Go_A записали різдвяний сингл в колаборації з українською співачкою Katya Chilly.

У 2019 році пісня Веснянка потрапила у Топ-10 іTunes Dance chart у Словаччині.

– Ми вирішили взяти участь у національному відборі на Євробачення 2020, бо багато наших слухачів не перший рік пишуть, що хочуть, аби саме ми представляли Україну на цьому конкурсі, адже наша творчість має яскравий почерк унікальної автентичної української культури, – зазначають у гурті.

Раніше Факти ICTV публікували пісні учасників нацвідбору на Євробачення, з якими вони змагатимуться за поїздку на конкурс у Роттердам (Нідерланди).