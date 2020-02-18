Хочу, щоб Україну побачили з іншого боку: David Axelrod про нацвідбір на Євробачення 2020

Співак David Axelrod розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV, чому вирішив брати участь у нацвідборі на Євробачення 2020 та як з цим пов’язана його конкурсна пісня Horizon.

– Коли я дізнався, що буде Соля, ми одразу обрали це ім’я. Це був період, коли я писав багато пісень, але ця була якась особлива. Після запису в студії Олена сказала підписати її Євро, і все – ми забули про неї. Вона лежала п’ять років. У вересні почали збирати пісні, щоб закінчити альбом, і натрапили на неї, почали працювати. Проте перші 14 версій були невдалі, – зізнався співак.

За його словами, довелося зробити паузу, проте згодом почали з’являтися люди, завдяки яким на 32-й версії пазл склався.

David Axelrod розповів, що для нього означає участь у Євробаченні:

– Я співаю для того, щоб мене почули люди, і нагадати їм, навіщо треба жити. Заради щастя. Бо треба бути щасливим саме сьогодні, у цей момент. Кохання – це як повітря, а щастя – це вміти дихати.

Він також сказав, чи зміниться його життя у разі перемоги у нацвідборі Євробачення 2020.

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– Якщо виграю нацвідбір, нічого не зміниться. Я як робив таку музику, так і буду робити. Зміниться лише те, що у мене буде скажений графік. Я готовий перемагати і хочу перемогти. Хочу, щоб Україну побачили з іншого боку – що у нас є не лише сильні дівчата, а й сильні чоловіки, – наголосив David.

Нагадаємо, раніше дружина і продюсер David Axelrod Олена Мозгова відкинула звинувачення у плагіаті пісні Horizon для нацвідбору на Євробачення 2020.