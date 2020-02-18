McDonalds і модельний бізнес: фіналістка нацвідбору Євробачення Go_A про минулу роботу

Вокалістка групи Go_A, яка пройшла у фінал національного відбору на Євробачення, Катерина Павленко розповіла, що працювала моделлю і в McDonalds для того, щоб мати можливість займатися музикою.

Інший учасник групи Тарас Шевченко працював в офісі.

Також він розповів, що зараз працює в студії звукозапису, а Катя керує хором ветеранів, студія звукозапису.

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– Для того, щоб займатися музикою потрібно брати десь гроші, тому що займатися музикою це недешево. Я взагалі моделлю працювала і в McDonalds і де я тільки не була. Просто ці всі гроші ми намагалися зібрати. І тоді коли наші друзі йшли кудись там тусити або купували собі якийсь одяг або якісь там штуки, то ми це все вкладали в музику і для нас це було найважливіше, – розповіла Павленко.

Нагадаємо, Go_A пройшли у фінал національного відбору на Євробачення 2020 і боротиметься за перемогу під третім номером. Раніше Факти ICTV писали все, що відомо про гурт.