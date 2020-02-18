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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Померла актриса з серіалу Сабріна – маленька відьма Келлі Накахара

На 73-му році померла відома актриса Келлі Накахара в Паседоне, штат Каліфорнія.

Актриса пішла з життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Келли Накахара

За словами сестри актриси, її оточували близькі.

– Вона робила свою роботу, щоб зробити людей щасливими, що, в свою чергу, її радувало, – сказала сестра Келлі.

У серіалі Сабріна – маленька відьма Накахара зіграла роль кузини головної героїні, гавайської богині вогню.

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Актриса також знімалася в серіалах Чортова служба в госпіталі МЕШ, Поліція Нью-Йорка і в фільмах Доктор Дуліттл і У неї буде дитина.

Раніше Факти ICTV писали, що померла зірка фільму Королева Катве Микита Перл Валігва.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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