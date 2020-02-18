Новий випуск Дудя - дивитися відео онлайн

Спеціальний кореспондент видання Коммерсантъ Андрій Колесников став новим гостем в програмі Юрія Дудя.

На запитання російського блогера, чи є у Путіна дружина, Колесников відповів, що абсолютно не володіє цією інформацією.

– Це те, чого краще не знати, – наголосив журналіст Коммерсантъ.

Він обгрунтував це тим, що президент РФ має право на особисте життя і може його не оприлюднювати для широкого загалу.

– Якщо хтось з лідерів інших країн хоче, щоб його життя було публічною, то у Путіна особисте життя закрите від усіх, – зазначив Колесников.

Також Дудь уточнив у журналіста, чому на фотографіях із Путіним перебувають одні й ті ж люди, хоча офіційно він не говорить про свою сім’ю, на що Колесніков відказав, що це, мабуть, просто “перевірені люди”.

Також вони обговорили хокейні матчі Володимира Путіна, цензуру і пропаганду, вибори і 90-ті. Колесніков назвав кілька речей, за які він може критикувати владу: по-перше, за те, що за 20 років в Росії так і не з’явився середній клас, по-друге, за відсутність незалежної судової системи.

Однак він заявив, що з конкурентними виборами в країні “справи йдуть трохи краще”.

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Нагадаємо, Юрій Дудь очолив рейтинг найдорожчих блогерів у Росії.

Вартість реклами на каналі Дудя пояснюється інтенсивним зростанням каналу у 2017 році, а також стабільністю переглядів випусків шоу – у 2018 році вони набрали більше 3 млн переглядів.