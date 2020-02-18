Російська модель Оксана Самойлова народила Джигану хлопчика. Дитину назвали Давид.

Хлопчик з’явився на світ 18 лютого в Майамі (США). Цією подією поділився репер Джиган в своєму Instagram.

На фото співак в лікарняному халаті, масці і шапочці тримає на руках сина.

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– David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020, – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 18 Фев 2020 в 7:48 PST



Раніше Самойлова розповідала, що збирається народжувати за допомогою кесаревого розтину.

Пара вже виховує трьох дочок – Аріеллу, Лею і Маю.

Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку. Дівчинку назвали Озіан. Актриса і її чоловік Пол Андерсон вже виховують двох дочок.