Російська модель Оксана Самойлова народила Джигану хлопчика. Дитину назвали Давид.
Хлопчик з’явився на світ 18 лютого в Майамі (США). Цією подією поділився репер Джиган в своєму Instagram.
На фото співак в лікарняному халаті, масці і шапочці тримає на руках сина.
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– David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020, – написав він.
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Раніше Самойлова розповідала, що збирається народжувати за допомогою кесаревого розтину.
Пара вже виховує трьох дочок – Аріеллу, Лею і Маю.
Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку. Дівчинку назвали Озіан. Актриса і її чоловік Пол Андерсон вже виховують двох дочок.