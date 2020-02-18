Від пацанки до панянки: що відомо про учасниць четвертого сезону

17 лютого на Новому каналі стартував четвертий сезон шоу Від пацанки до панянки.

Вперше за всю історію проекту в першому випуску шоу покинули відразу п’ять учасниць.

Ученицями Школи леді стали 10 дівчат.

Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з учасницями і дізнатися про причини їх участі в проекті.

Владислава Роговенко, 24 роки, Дніпро

У 19 років Влада стала фіналісткою проекту Супермодель по-українськи. Однак, замість модельної кар’єри дівчина вибрала наркотики і сумнівні знайомства. Влада любить звертати на себе увагу оточуючих, але не вміє робити це правильно. Її часто звинувачують в неосвіченості. Через це екс-модель не може прийняти себе. Влада прийшла на проект, щоб навчитися знаходити спільну мову з людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko) 17 Дек 2019 в 3:11 PST

Сабіна Шейко, 20 років, Лозова

З 13 років вітчим змушував її брати участь в боях без правил. Вона спостерігала за тим, як з рингу виносять трупи і замикалася в собі. Сабіна не вміє довіряти і маніпулює людьми. Кілька разів вона намагалася накласти на себе руки. На проект дівчина прийшла, щоб навчитися довіряти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Взорви Свою Юность (@hudoverdieva_sabina) 22 Янв 2020 в 4:47 PST

Анастасія Філіпінська, 24 роки, Харків

Анастасія працює шеф-кухарем в ресторані у Франції. Професія навчила дівчину бути строгою і все контролювати. Анастасія вважає себе кращою за інших. Вона не вміє приймати критику. На проект дівчина прийшла, щоб стати жіночною і навчитися контролювати емоції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Драсьте Настя (@fil1pskaya46) 19 Июл 2019 в 12:32 PDT

Читайте: Хто переможе у відборі на Євробачення: Джамала та Кондратюк оцінили шанси фіналістів

Аліна Шевченко, 21 рік, Вишгород

Дівчина впевнена, що вона – популярна зірка і щоразу вигадує собі новий сценарій життя. Аліна тікає від реального світу і живе в зручному для себе. Вона спілкується з бездомними і п’яницями. Дівчина мріє про ідеальну сім’ю і любов, якої ніколи не відчувала. На проекті дівчина хоче повністю змінити свою манеру поведінки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Королевская (@malvina190219) 18 Фев 2020 в 3:19 PST

Вікторія Кошутіна, 19 років, Одеса

Для дівчини немає нічого складного в тому, щоб прогулятися голяка або щось вкрасти. Вікторія працює веб-моделлю. Вона любить виводити з себе людей і проявляти агресію. Батько-тиран в дитинстві доводив її до нервових зривів. Вікторія шукала розради в наркотиках, спробувавши їх вперше в 12 років. На проект дівчина прийшла, щоб змінити спосіб життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Кошутина (@vivere_vi) 21 Янв 2020 в 7:30 PST

Катерина Устинова, 18 років, Київ

Дівчина довгий час живе одним днем ​​і не думає про майбутнє. Їй нічого не цікаво і приводу розвиватися вона теж не бачить. Вона зловживає алкоголем і живе за рахунок так званих спонсорів. Коли вона дізналася, що прийомна дочка – її стосунки з батьками зіпсувалися. На проект дівчина прийшла, щоб довести батькам, що гідна любові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kаnareyka️ (@katya_ustynova_) 17 Фев 2020 в 12:51 PST

Євгенія Мазур, 19 років, Вінниця

Не дивлячись на свій вік, дівчина стала справжнім кримінальним авторитетом. На життя собі заробляє на крадіжках і за допомогою ігрових автоматів. Вона шукає розради в наркотиках. На проект дівчина прийшла, щоб позбутися від наркотичної залежності і повністю змінити життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женя Мазур (@mongolo4ka_) 10 Фев 2020 в 1:34 PST

Вікторія Альохіна, 18 років, Краматорськ

Дівчина грає за збірну України з міні-футболу. Її кар’єру згубив алкоголь. Зараз їй важливі тільки різні тусовки. Вікторія впевнена, що в цьому житті нікому не можна довіряти. Від неї відмовилася рідна мати і з семи років дівчина жила з прийомними батьками. На проект Вікторія прийшла, щоб змінитися і повернутися в спорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @victoria_alehina07 5 Фев 2020 в 9:39 PST

Юлія Чигринець, 19 років, Полтава

Без її участі не обходиться жодна бійка в місті. Після народження рідна мати від неї відмовилася. Її забрали прийомні батьки, проте, коли Юлії було шість років, рідна мати забрала її до себе в багатодітну сім’ю. Там над нею брати знущалися і садили на ланцюг. Юлія прийшла на проект, щоб позбутися від агресії і навчитися правильно спілкуватися з людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Чигринец (@b.a.n.d.i.t.k.a2) 18 Фев 2020 в 8:56 PST

Марія Пересьолкіна, 22 роки, Львів

Маша любить бути в центрі чоловічої уваги. Вона стриптизерка, яка любить свою роботу. З шляху її збив розлучення батьків, який дівчина важко переживала. Після цього вона залишилася одна і повністю перестала цікавитися життям. На проект дівчина прийшла, щоб змінити своє ставлення до людей і самої себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маша Пересёлкина (@mary_knobble) 9 Фев 2020 в 9:36 PST

Джерело: Новий канал

До слова, на Фактах ICTV стартує новий український детектив Дільничний з ДВРЗ.