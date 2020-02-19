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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Без білизни: 18-річна Кайя Гербер показала нове тату

18-річна модель, дочка Сінді Кроуфорд і Ранде Гербер, Кайя Гербер поділилася з шанувальниками відвертим знімком, на якому постала топлес.

На фото Кайя позує без білизни, а на тілі видно незвичайні татуювання.

На знімку модель показала своє нове тату – зображення ангела на ребрах.

Читайте: Нічого не прикриває: Емілі Ратаковскі показала відео еротичної фотосесії (18+)

На фото також видно й інші татуювання моделі: ім’я брата Преслі, число 23, квітка і серце зі сплетених рук.

 

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Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Раніше Факти ICTV писали, що Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.

Фото: Kaiagerber

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