Без білизни: 18-річна Кайя Гербер показала нове тату

18-річна модель, дочка Сінді Кроуфорд і Ранде Гербер, Кайя Гербер поділилася з шанувальниками відвертим знімком, на якому постала топлес.
На фото Кайя позує без білизни, а на тілі видно незвичайні татуювання.
На знімку модель показала своє нове тату – зображення ангела на ребрах.
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На фото також видно й інші татуювання моделі: ім’я брата Преслі, число 23, квітка і серце зі сплетених рук.
Раніше Факти ICTV писали, що Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.
Фото: Kaiagerber
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