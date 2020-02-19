У фіналі на національному відборі на Євробачення 2020 під четвертим номером виступить David Axelrod.

Девід Аксельрод – HORIZON

David Axelrod ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу Голос країни він презентував своє нове ім’я та прізвищем.

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За словами співака, після творчої паузи виникла необхідність влаштував ребрендинг його сценічному образу та репертуару.

Девід народився 22 червня 1983 року в Дніпрі. За його плечима – участь у проектах Шанс 4 та Х-фактор. У 2013 році він вже брав участь у нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал, однак за результатами голосування професійного журі посів друге місце.

У 2017 році в Палаці Україна відбувся великий сольний концерт виконавця з програмою JAZZ&LOVE.

Новий етап своєї кар’єри виконавець розпочав із треку Boom! Boom! , прем’єра якого відбулася під час гала-концерту музичної премії Золота Жар-птиця 2019. Разом з David Axelrod на сцену тоді вийшла двадцятка найкращих танцюристів країни.

Девід разом зі своєю дружиною Оленою Мозговою разом з 2005 року. Пара офіційно одружилася перед народженням дочки Соломії у 2015 році.

Раніше David Axelrod розповів Фактам ICTV, чому вирішив брати участь у нацвідборі на Євробачення 2020 та як з цим пов’язана його конкурсна пісня Horizon.