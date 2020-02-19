Актор Том Голланд розповів, що для створення фільму за серію відеоігор Uncharted черпали натхнення з четвертої частини франшизи.

За словами Голланда, Uncharted 4: A Thief’s End є однією з його найулюбленіших відеоігор, і він був готовий на все аби зіграти головного героя Натана Дрейка.

– Зйомки фільму мають розпочатися приблизно через чотири тижні. Я вважаю, що Марк Волберг – чудова кандидатура на роль Саллі. Відділ каскадерів у Берліні провів дивовижну роботу з підготовки трюків. Це буде щось неймовірне, – розповів Голланд.

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Актор також сказав, що образ молодого Натана Дрейка, роль якого він виконає у фільмі, намагалися створити використовуючи відеоігри Uncharted.

Проте він вважає, що глядачі побачать свіжу версію персонажа. Голланд додав, що масштаби фільму будуть дійсно вражаючими.

До слова, у мережі опублікували ролик, на якому можна побачити актора Роберта Паттінсона в образі Бетмена.

Джерело: IGN