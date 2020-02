Відбір на Євробачення 2020: прогноз експертів на переможця

В Україні 22 лютого відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2020 і ми дізнаємося ім’я того, хто представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі у Роттердамі.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV своїми очікуваннями від фіналу поділилися український продюсер Ігор Кондратюк, співак і перший учасник конкурсу від України Олександр Пономарьов, а також відома співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала.

– На такому конкурсі, як Євробачення краще оцінювати не рівень вокальної майстерності, а пісню та виконання у комплексі. Артист повинен відчувати себе в пісні абсолютно вільно. Іноді буває, що з точки зору вокалу виконано неідеально, але співак настільки впевнено виглядає на сцені, що ти не звертаєш увагу на якісь недоліки, – зазначила Джамала.

Співачка додала, що на нацвідборі пісня набагато важливіша, ніж номер. У разі перемоги номер обов’язково зміниться, а от пісня – ні. Також важливо, про що композиція, наскільки актуальна тема в ній розкривається.

Спочатку варто розповісти про тих, хто навряд чи, на думку експертів, має шанси увійти до трійки лідерів нацвідбору.

– Пісні, на кшталт тієї, яка у Go-A, ми чуємо майже щороку від балканських країн. У фінал вони дуже рідко потрапляють, – зазначив продюсер Ігор Кондратюк.

Йдеться про композиції, які несуть у собі фольк та етніку у поєднанні із сучасним саундом.

Співачку Jerry Heil, незважаючи на непогані позиції у YouTube Music, експерти на п’єдесталі переможців не бачать.

– Jerry Heil невпевнено виступала у першому півфіналі. Також у неї пісня, на мій погляд, не дуже сильна, – зазначив Кондратюк.

Джамала додала, що номер учасниці не виглядав гармонійно на сцені відбору на Євробачення 2020.

– Якщо говорити про гармонійність номера, я вважаю, що у Jerry Heil постановка заважала сприймати пісню, – зазначила співачка.

Фіналіст відбору David Axelrod одразу після другого півфіналу, в якому посів третє місце, потрапив у скандал. Прихильники Євробачення 2020 у його конкурсній пісні Horizon побачили плагіат на пісню I Do not Wanna Live Without Your Love гурту Chicago.

Експертизи поки ніхто не проводив, тому залишається кожному для себе зрозуміти, схожі приспіви у композицій чи ні.

У свою чергу співачка Джамала бачить його у трійці лідерів у фіналі відбору, зазначаючи, що все залежить від виконання у прямому ефірі.

– Мій топ-3 зараз – TVORCHI, David Axelrod, KHAYAT. Мені здається, що головна боротьба буде між ними. Шанс поїхати в Роттердам отримає той, хто краще за всіх заспіває у фіналі. Ми вже бачили всі номери, чули пісні. Тепер все залежить від якості виконання, – зазначила переможниця Євробачення 2016.

Серед лідерів фіналу Ігор Кондратюк також бачить TVORCHI та KHAYAT.

– На Євробачення 2020 поїдуть або TVORCHI, або KHAYAT, це той розклад, який я бачу за голосуванням та музикою. Я вважаю, що переможцю нацвідбору буде складно на Євробаченні, бо я не бачу дійсно хітової пісні. Україна завжди була у фіналі, але боюся, що може не скластися цього року, – зазначив продюсер.

За словами Кондратюка, у KHAYAT симпатична пісня, але не дуже цікава.

Гурт TVORCHI Ігор Кондратюк називає найімовірнішими переможцями нацвідбору, проте зазначає, що європейська публіка може не зрозуміти.

– Наприклад, шведи, які є законодавцями електронної музики в Європі, все одно на конкурс відправляють більш традиційних співаків. І мені здається, що це схоже на пастку, в яку можуть потрапити TVORCHI. Я про те, що європейський глядач їх не дуже сприйматиме, – розповів Кондратюк.

До слова, пісні шведів стали прикладом, як виглядає типова поп-пісня для Євробачення. Така стратегія принесла країні дві перемоги лише за останні 10 років.

Співак Олександр Пономарьов своєю фавориткою називає KRUTЬ (Марину Круть).

– У цьому номері все зійшлося. Хороша пісня, бандура як українська самоідентифікація. Вокал теж непоганий, хоча повірте, всім, хто прийшов на відбір на Євробачення 2020, ще є, над чим працювати, – зазначив співак.

Також він додав, що у дівчини є шанси і на міжнародному конкурсі в Роттердамі.

– Мені здається, що їй не вдасться перемогти у нацвідборі, враховуючи другий півфінал. Її пісні не вистачає етнохуку. Має бути якийсь цікавий етномотив, той, який залізає у вуха та сидить там довго, – зазначив продюсер.

– TVORCHI переможуть, KHAYAT, можливо, наступний, Круть, напевно, посяде третє місце. Axelrod – четверте, він точно не переможе, з огляду на голосування у другому півфіналі, – зазначив Ігор Кондратюк.

Також він додав, що кожен, хто переможе в нацвідборі, матиме неоднозначні шанси на вихід у фінал на Євробаченні.

– Знаєте, за що я люблю Євробачення? За те, що цей конкурс непередбачуваний. Хто та як заспіває у фіналі, такий результат і отримає. Глядач завжди відчує справжню душу, щиру історію та сильний спів, – підкреслила Джамала.

