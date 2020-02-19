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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

У Києві відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли по три конкурсанта з кожного, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів.

Варто зазначити, що у 2020 році журі та глядачі практично не мали сильних розбіжностей в оцінках. Так, співачка KRUTЬ та гурт TVORCHI отримали максимальні бали – по 16.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2020:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. GO-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Хто має представляти Україну на Євробаченні?

Результати

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

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