У Києві відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли по три конкурсанта з кожного, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів.

Варто зазначити, що у 2020 році журі та глядачі практично не мали сильних розбіжностей в оцінках. Так, співачка KRUTЬ та гурт TVORCHI отримали максимальні бали – по 16.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2020:

KRUTЬ Jerry Heil GO-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Хто має представляти Україну на Євробаченні? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

David Axelrod Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.