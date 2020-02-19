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Косатка: гурт The Hardkiss презентував новий кліп

Популярний рок-гурт The Hardkiss презентував кліп на ліричну пісню Косатка.

Режисером відео виступив фронтмен та гітарист гурту Валерій Бебко.

У ролику присутня неймовірно реалістична графіка, у центрі якої косатка.

Читайте: KAZKA і Kadebostany анонсували вихід спільного кліпу

Солістка гурту Юлія Саніна у кліпі вбрана у білу сукню з етномотивами.

Раніше Факти ICTV писали, що під час другого півфіналу відбору на Євробачення 2020 виступив популярний український гурт The Hardkiss.

Фото: the_hardkiss

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