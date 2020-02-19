Monatik з дружиною вийшли на червону доріжку Brit Awards 2020

18 лютого в Лондоні на стадіоні О2 відбулося нагородження музичної премії Brit Awards 2020.

На церемонію нагородження також приїхав і український артист Monatik.

Співак з’явився на церемонії в піджаку Stella McCartney. Образ артиста доповнили капелюх від бренду Alexander Wang і взуття Balenciaga.

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Його дружина Ірина обрала чарівний образ від українського дизайнера Івана Фролова.

– Прекрасний вечір! Відмінне шоу. Зізнаюся, чесно, наші українські премії, хоч і такі молоді, в порівнянні з 40-му Brit Awards, а вже на рівні! Більш того, стрімко розвиваються!

Найбільш вражає ставлення гостей, глядачів – вони всі мріють тут побувати, цілий день про цю подію говорять!, – написав Monatik.