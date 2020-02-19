Невже я наречена! Обраниця Павліка показала фото у весільній сукні

Наречена співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова показала підписникам, як готується до весілля.

У своєму Instagram вона опублікувала фото ніжної білої весільної сукні з глибоким вирізом і мереживом.

Катерина Реп’яхова своїм підписом до фото зізналася, що їй самій не віриться, що вона вже наречена.

Підписникам, судячи з коментарів, сукня нареченої сподобалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Неужели, я невеста🙈🥰 Публикация от Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 19 Фев 2020 в 9:49 PST

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До слова, весілля Віктора Павліка і Катерини Реп’яхової заплановане на 10 червня.

Нагадаємо, ще влітку минулого року стало відомо, що співак після розлучення зробив пропозицію своїй 25-річній обраниці.

Фото: repyahovakate