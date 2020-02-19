Невже я наречена! Обраниця Павліка показала фото у весільній сукні

Наречена співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова показала підписникам, як готується до весілля.
У своєму Instagram вона опублікувала фото ніжної білої весільної сукні з глибоким вирізом і мереживом.
Катерина Реп’яхова своїм підписом до фото зізналася, що їй самій не віриться, що вона вже наречена.
Підписникам, судячи з коментарів, сукня нареченої сподобалась.
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До слова, весілля Віктора Павліка і Катерини Реп’яхової заплановане на 10 червня.
Нагадаємо, ще влітку минулого року стало відомо, що співак після розлучення зробив пропозицію своїй 25-річній обраниці.
Фото: repyahovakate