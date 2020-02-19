Євробачення 2020: прогноз букмекерів на переможця

В Україні лише пройшли два півфінали національного відбору на Євробачення, а фінал заплановано на 22 лютого. Тоді і визначиться представник країни на міжнародному пісенному конкурсі.
До слова, більшість країн-учасниць також ще не представили свого конкурсанта, однак це жодним чином не заважає букмекерам робити свої попередні ставки на переможця Євробачення.
Згідно з якими Україна замикає двадцятку фіналістів. Варто зазначити, що ще в січні наша країна входила в топ-10 і була на 9 місці.
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Список лідерів Євробачення, на думку букмекерів, має такий вигляд: 1 місце – Італія, 2 місце – Литва, 3 місце – Швеція, 4 місце – Росія, 5 місце – Норвегія.
Хоча Швеція та РФ досі не презентували своїх представників на конкурсі.
Хто має представляти Україну на Євробаченні?
Раніше Факти ICTV писали, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу Євробачення 2020, який пройде 12 травня.
Джерело: Eurovision World