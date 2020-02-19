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Пугачову запідозрили у зраді Галкіну

У російських ЗМІ з’явилась інформація, що співачка Алла Пугачова зраджувала чоловіку Максиму Галкіну.

Відповідну інформацію оприлюднив Telrgram-канал НеМалахов.

У дописі йдеться, що коли співачка вже жила з Максимом Галкіним, то їздила на гастролі з юним випускником Фабрики зірок-5 Майком Мироненком.

Крім того, за інформацією каналу, того ж року Алла Пугачова і Майк Мироненко разом з’явилися на Слов’янському базарі у Вітебську, де багато хто запідозрив між ними роман.

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Також Telegram-канал відзначив зовнішню схожість між молодим виконавцем і 6-річним сином Пугачової Гаррі.

Аллу Пугачову запідозрили у зраді Максиму Галкіну

Раніше Факти ICTV писали, що Максим Галкін висміяв пропагандистів РФ.

Фото: alla_orfey

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