У Лондоні на стадіоні О2 відбулася церемонія нагородження музичною премією Brit Awards 2020.

Кращими виконавцями за версією Brit Awards в цьому році стали репер Стормзі і співачка Мейбл.

У номінації Найкраща британська група перемогли інді-рокери Foals. Найкращим молодим артистом визнали Льюїса Капальді, а його трек Someone You Loved стала піснею року.

Ще одна нагорода від Brit Awards перейшла до репера Дейва за кращий альбом під назвою Psychodrama.

У номінації Кращий міжнародний артист переміг репер Tyler, The Creator. А найкращою міжнародною артисткою стала Біллі Айліш.

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На церемонію також запросили українського співака Monatik. Серед почесних гостей були і Біллі Айліш, Джастін Бібер, Аріана Гранде, Сем Сміт, Ед Ширан, Coldplay та інші.

Нагадаємо, на церемонії вручення музичної премії Brit Awards у Лондоні Біллі Айліш вперше виконала композицію No Time To Die, яка стала заголовною композицією для нового фільму про пригоди Джеймса Бонда.

Фото: Brit Awards 2020