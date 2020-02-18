PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Це фейк! Данилко спростував публікацію Азарова з його цитатою про “розпусту в Україні”

Андрій Данилко спростував публікацію екс-прем’єра Миколи Азарова, який розмістив у соцмережі картинку з нібито цитатою співака.

На зображенні було написано про “розпусту в Україні”.

– Пропаганда розпусти і збочень виходить за рамки здорового глузду. Свобода слова у нас звучить як знущання, – йдеться в публікації Азарова.

Данилко на своїй сторінці в Instagram заявив, що це фейк.

Читайте: Вчимо мову Сердючки! Колоритний цитатник

Незважаючи на спростування зі сторінки Азарова публікація так і не була видалена.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

До слова, ця “цитата” взята з фейкового інтерв’ю Данилка, яке поширили ЗМІ в Росії в 2015 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка