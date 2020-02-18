Це фейк! Данилко спростував публікацію Азарова з його цитатою про “розпусту в Україні”

Андрій Данилко спростував публікацію екс-прем’єра Миколи Азарова, який розмістив у соцмережі картинку з нібито цитатою співака.
На зображенні було написано про “розпусту в Україні”.
– Пропаганда розпусти і збочень виходить за рамки здорового глузду. Свобода слова у нас звучить як знущання, – йдеться в публікації Азарова.
Данилко на своїй сторінці в Instagram заявив, що це фейк.
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Незважаючи на спростування зі сторінки Азарова публікація так і не була видалена.
До слова, ця “цитата” взята з фейкового інтерв’ю Данилка, яке поширили ЗМІ в Росії в 2015 році.
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