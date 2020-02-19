Цього не очікували від мене навіть близькі: Седокова змінила зачіску

Співачка Анна Седокова показала нову зачіску з чубчиком.
Відео, як їй стрижуть волосся і роблять укладку, вона опублікувала в Instagram.
– Цього не очікували від мене навіть близькі. Деякі навіть образилися, але у мене вперше в житті справжній мій чубчик! – написала вона.
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Седокова додала, що, якщо відео збере 10 тис. лайків в коментарях, що вона покаже фото з результатом.
Раніше Седокова оголосила про четверту вагітність. Співачка зустрічається з 27-річним баскетболістом Хімок Янісом Тімою.
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