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Цього не очікували від мене навіть близькі: Седокова змінила зачіску

Співачка Анна Седокова показала нову зачіску з чубчиком.

Відео, як їй стрижуть волосся і роблять укладку, вона опублікувала в Instagram.

– Цього не очікували від мене навіть близькі. Деякі навіть образилися, але у мене вперше в житті справжній мій чубчик! – написала вона.

Читайте: Облизує дівчину в масці: Анна Седокова показала відверте відео (18+)

Седокова додала, що, якщо відео збере 10 тис. лайків в коментарях, що вона покаже фото з результатом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Раніше Седокова оголосила про четверту вагітність. Співачка зустрічається з 27-річним баскетболістом Хімок Янісом Тімою.

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