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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У Лос-Анджелесі застрелили репера Попа Смоука

У Лос-Анджелесі застрелений репер Поп Смоук (Pop Smoke), справжнє ім’я якого Башар Джексон. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Відомо, що 20-річного репера застрелили двоє грабіжників, які забралися в його будинок в районі Голлівуд-Хіллз в ніч на 19 лютого.

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До слова, Поп Смоук найбільш відомий як автор хіта Welcome to the Party, у записі якого брала участь Нікі Мінаж.

На початку лютого Поп Смоук випустив свій другий повноформатний альбом Meet the Woo 2, який навіть посів сьоме місце в чарті Billboard.

Раніше Факти ICTV писали про смерть Ендрю Вітералла – відомого британського діджея.

Фото: Getty Images

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