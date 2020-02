У Лос-Анджелесі застрелений репер Поп Смоук (Pop Smoke), справжнє ім’я якого Башар Джексон. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Відомо, що 20-річного репера застрелили двоє грабіжників, які забралися в його будинок в районі Голлівуд-Хіллз в ніч на 19 лютого.

#BREAKING: Rapper Pop Smoke shot and killed in what appears to be a home invasion robbery https://t.co/4heONMx7TH — TMZ (@TMZ) February 19, 2020

До слова, Поп Смоук найбільш відомий як автор хіта Welcome to the Party, у записі якого брала участь Нікі Мінаж.

На початку лютого Поп Смоук випустив свій другий повноформатний альбом Meet the Woo 2, який навіть посів сьоме місце в чарті Billboard.

