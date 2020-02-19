Український студент за $1 купив право на екранізацію оповідання Стівена Кінга

Український студент Валентин Лавренюк викупив право на екранізацію оповідання письменника Стівена Кінга лише за $1. Йдеться про Велотренажер 2008 року.
Згідно з контрактом, права на екранізацію надаються на рік, а короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на ТБ.
Дозвіл на прокат картини може надати лише Стівен Кінг особисто.
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У планах Валентина Лавренюка презентувати короткометражний фільм до кінця цього року.
Український студент став учасником програми Dollar Baby, в рамках якої письменник за $1 ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами. На рік Кінг підписує від п’яти до десяти контрактів.
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Джерело: Yabl
Фото: Yabl