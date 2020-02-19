PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Український студент за $1 купив право на екранізацію оповідання Стівена Кінга

Український студент Валентин Лавренюк викупив право на екранізацію оповідання письменника Стівена Кінга лише за $1. Йдеться про Велотренажер 2008 року.

Згідно з контрактом, права на екранізацію надаються на рік, а короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на ТБ.

Дозвіл на прокат картини може надати лише Стівен Кінг особисто.

Читайте: Режисер з України здобула нагороду кінофестивалю Sundance

У планах Валентина Лавренюка презентувати короткометражний фільм до кінця цього року.

Український студент став учасником програми Dollar Baby, в рамках якої письменник за $1 ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами. На рік Кінг підписує від п’яти до десяти контрактів.

Раніше Факти ICTV писали, що в рамках Berlinale 2020 також відбудеться світова прем’єра українського фільму Номери Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва

Джерело: Yabl

Фото: Yabl

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка