Співак Юрій Антонов 19 лютого святкує день народження. Йому виповнилось 75 років.

Юрія Антонова всі знають не лише, як співака і композитора, а ще й як справжню зірку радянської естради і головного хітмейкера. Його творчість досі не втратила актуальності в межах СНД.

Хоча останні кілька років Юрій Антонов не дає сольних концертів, всі добре пам’ятають такі його легендарні хіти, як Поверь в мечту, Я вспоминаю, От печали до радости.

Читайте: Хіти 2020: кращі зарубіжні треки

Факти ICTV також зібрали п’ять головних хітів співака.

Я вспоминаю

Поверь в мечту

От печали до радости

Не забывай

Крыша дома твоего

До слова, раніше Факти ICTV публікували підбірку хітів 90-х.