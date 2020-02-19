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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Від Поверь в мечту до Я вспоминаю: топ-5 хітів Юрія Антонова

Співак Юрій Антонов 19 лютого святкує день народження. Йому виповнилось 75 років.

Юрія Антонова всі знають не лише, як співака і композитора, а ще й як справжню зірку радянської естради і  головного хітмейкера. Його творчість досі не втратила актуальності в межах СНД.

Хоча останні кілька років Юрій Антонов не дає сольних концертів, всі добре пам’ятають такі його легендарні хіти, як Поверь в мечту, Я вспоминаю, От печали до радости.

Читайте: Хіти 2020: кращі зарубіжні треки

Факти ICTV також зібрали п’ять головних хітів співака.

Я вспоминаю

Поверь в мечту

От печали до радости

Не забывай

Крыша дома твоего

До слова, раніше Факти ICTV публікували підбірку хітів 90-х.

Фото: Dreamstime

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