Відбір на Євробачення 2020: TVORCHI розповіли про підготовку до фіналу

У фіналі національного відбору на Євробачення 2020 під шостим номером виступить гурт TVORCHI, який став тріумфатором другого півфіналу, отримавши від суддів та глядачів найвищі бали – 16.

До слова, хлопці перед відбором модернізували свою пісню. Гурт вирішив продовжити трек, прислухавшись до думки суддів та глядачів. На даний момент дует також працює над доповненням номеру, з яким виступатиме у фіналі Євробачення.

– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя і ці зміни не завжди у кращий бік. Але всі закривають на проблеми очі, та максимум, на який ми можемо очікувати – це гучні слова. Молодь все бачить і робить висновки. Ще є час визнати помилки минулого і все змінити, – говорять хлопці.

Хлопці з гурту зазначають, що вони не відчувають конкуренції на відборі, попри моменти змагання та оцінювання на конкурсі.

– У нас немає розслаблення перед фіналом, незважаючи на успішний півфінал. Проте конкуренцію на відборі не відчуваємо, атмосфера більш дружня, – зазначив соліст гурту Андрій Гуцуляк.

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Також він зізнався, що пісні інших півфіналістів нацвідбору у плейліст не додав.

– Проте можу точно сказати, які композиції мені сподобалися. Це пісня KRUTЬ (Марини Круть), Fo Sho, – зазначив Андрій.

Також він розповів, що заради національного відбору на Євробачення їм з Джеффрі довелося відмовитися від їжі.

– Від їжі, бо елементарно на це постійно не вистачає часу через інтерв’ю, репетиції, – зазначив артист.

До слова, у хлопців немає ніяких ритуалів перед виходом на сцену. Наприклад, перед виступом у другому півфіналі Джеффрі просто спав.

– Ми маємо представляти Україну на Євробаченні, бо у нашій пісні є важливий меседж, який повинен почути кожен. Зміни починаються з нас, якщо ми вчасно не схаменемося та не виправимо помилки попередніх поколінь, то варто чекати катастрофи. Мене дуже надихнув челендж про 20 млн дерев, – підкреслив Андрій Гуцуляк.

Йдеться про челендж YouTube, який планує до кінця 2020 року висадити 20 млн дерев.

Раніше Фактам ICTV про зміни у номері, шкідливі звички та відношення до хейтерів розповідала учасниці відбору на Євробачення KRUTЬ.