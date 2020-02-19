Відбір на Євробачення 2020: TVORCHI розповіли про підготовку до фіналу

У фіналі національного відбору на Євробачення 2020 під шостим номером виступить гурт TVORCHI, який став тріумфатором другого півфіналу, отримавши від суддів та глядачів найвищі бали – 16.
До слова, хлопці перед відбором модернізували свою пісню. Гурт вирішив продовжити трек, прислухавшись до думки суддів та глядачів. На даний момент дует також працює над доповненням номеру, з яким виступатиме у фіналі Євробачення.
– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя і ці зміни не завжди у кращий бік. Але всі закривають на проблеми очі, та максимум, на який ми можемо очікувати – це гучні слова. Молодь все бачить і робить висновки. Ще є час визнати помилки минулого і все змінити, – говорять хлопці.
Хлопці з гурту зазначають, що вони не відчувають конкуренції на відборі, попри моменти змагання та оцінювання на конкурсі.
– У нас немає розслаблення перед фіналом, незважаючи на успішний півфінал. Проте конкуренцію на відборі не відчуваємо, атмосфера більш дружня, – зазначив соліст гурту Андрій Гуцуляк.
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Також він зізнався, що пісні інших півфіналістів нацвідбору у плейліст не додав.
– Проте можу точно сказати, які композиції мені сподобалися. Це пісня KRUTЬ (Марини Круть), Fo Sho, – зазначив Андрій.
Також він розповів, що заради національного відбору на Євробачення їм з Джеффрі довелося відмовитися від їжі.
– Від їжі, бо елементарно на це постійно не вистачає часу через інтерв’ю, репетиції, – зазначив артист.
До слова, у хлопців немає ніяких ритуалів перед виходом на сцену. Наприклад, перед виступом у другому півфіналі Джеффрі просто спав.
– Ми маємо представляти Україну на Євробаченні, бо у нашій пісні є важливий меседж, який повинен почути кожен. Зміни починаються з нас, якщо ми вчасно не схаменемося та не виправимо помилки попередніх поколінь, то варто чекати катастрофи. Мене дуже надихнув челендж про 20 млн дерев, – підкреслив Андрій Гуцуляк.
Йдеться про челендж YouTube, який планує до кінця 2020 року висадити 20 млн дерев.
Раніше Фактам ICTV про зміни у номері, шкідливі звички та відношення до хейтерів розповідала учасниці відбору на Євробачення KRUTЬ.