Яна Глущенко розповіла про пластичні операції і скільки важить

Яна Глущенко розповіла, що ніколи не робила пластичних операцій і не збирається. Актриса поділилася, що важить 52,5 кг.

Також вона розповіла про фінанси, подарунки та амбіції.

За словами Глущенко, для того, щоб спокійно себе почувати їй необхідно, щоб в гаманці була 1 тис. грн і банківська карта.

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Найдорожчим подарунком, який їй коли-небудь дарували, виявилася машина, а кар’єра співачки її не цікавить.

Глущенко заміжня за відомим продюсером і могла б почати нову кар’єру, але чоловіку вистачило 20 хвилин, щоб її переконати у зворотньому. Актриса зазначила, що головним аргументом було те, що “вона не горить цим”.

Раніше Яна Глущенко в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про те, що скинула 15 кг після пологів.