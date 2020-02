Відома британська актриса Джулі Волтерс розповіла, що їй діагностували рак кишківника третьої стадії.

У своєму інтерв’ю Волтерс також сказала, що фільм Таємничий сад, прем’єра якого відбудеться у 2020 році, можливо, буде останньою роботою в її акторській кар’єрі.

Про свій діагноз акторка дізналась ще півтора роки тому після результатів томографії кишківника.

Волтерс розповіла, що новина про рак дуже засмутила її чоловіка.

Наразі Джулі Волтерс здорова. Їй зробили операцію з видалення частини кишківника, також вона успішно пройшла курс хіміотерапії.

Актриса висловила сумніви щодо продовження своєї кар’єри у кіно.

69-річна британська актриса Джулі Волтерс найбільше запам’яталась глядачам у ролі Моллі Візлі – мами Рона Візлі, кращого друга Гаррі Поттера з відомої франшизи.

Окрім премії BAFTA та номінації на Оскар, Джулі Волтерс також має почесне звання кавалера Ордену Британської Імперії.

