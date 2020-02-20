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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Діагноз змінив мене: зірка Гаррі Поттера зізналась, що поборола рак

Відома британська актриса Джулі Волтерс розповіла, що їй діагностували рак кишківника третьої стадії.

У своєму інтерв’ю Волтерс також сказала, що фільм Таємничий сад, прем’єра якого відбудеться у 2020 році, можливо, буде останньою роботою в її акторській кар’єрі.

Про свій діагноз акторка дізналась ще півтора роки тому після результатів томографії кишківника.

 

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Волтерс розповіла, що новина про рак дуже засмутила її чоловіка.

– Я ніколи не забуду той вираз обличчя. Після моїх слів на його очах виступили сльози, – додала вона.

Наразі Джулі Волтерс здорова. Їй зробили операцію з видалення частини кишківника, також вона успішно пройшла курс хіміотерапії.

Актриса висловила сумніви щодо продовження своєї кар’єри у кіно.

– Я не думаю, що взагалі більше ніколи не буду зніматись у фільмах. Але повернутись до ритму зйомок, що проходять по шість днів на тиждень, з п’ятої ранку до сьомої години вечора, я зможу ще нескоро, – поділилася Волтерс.

69-річна британська актриса Джулі Волтерс найбільше запам’яталась глядачам у ролі Моллі Візлі – мами Рона Візлі, кращого друга Гаррі Поттера з відомої франшизи.

Окрім премії BAFTA та номінації на Оскар, Джулі Волтерс також має почесне звання кавалера Ордену Британської Імперії.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, что зірка серіалу Всі жінки – відьми і Беверлі-Хіллс Шеннен Доерті знаходиться на четвертій стадії раку.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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