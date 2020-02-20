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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Лана Дель Рей скасувала всі концерти через втрату голосу

Відома американська співачка Лана Дель Рей скасувала концертний тур по Британії і Європі через втрату голосу.

21 лютого зірка повинна була відправитися з туром в Амстердам, а потім – до Британії. Там мав відбутися концерт в лондонському готелі О2.

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Лана Дель Рей вибачилася перед шанувальниками і розповіла, що лікарі порадили їй відпочити.

– Вибачте, що підвела всіх в останню хвилину, але ця хвороба застала мене зненацька. Я повністю втратила свій голос.

Доктор порадив відпочити протягом чотирьох тижнів. Я ненавиджу розчаровувати всіх, але мені потрібно одужати, – повідомила Лана Дель Рей.

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Джерело: Mirror

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