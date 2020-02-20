Щоб батьки пишалися: дочка Стівена Спілберга вирішила зніматися в порно

23-річна донька відомого режисера Стівена Спілберга Мікаела заявила про бажання зайнятися кар’єрою в порноіндустрії.

За словами дівчини, їй набридла робота, яка не приносить жодного задоволення.

Донька режисера розповіла, що відчуває, що її участь в порно може задовольняти інших людей.

Читайте: Знайде креативні рішення: порносайт YouPorn запропонував Меган Маркл роботу

Також Мікаела зазначила, що таким чином може стати фінансово незалежною від батьків.

Вона впевнена, якщо доб’ється в кар’єрі успіхів – батьки будуть нею пишатися.

Вперше про бажання стати порнозіркою дівчина заявила в соцмережах. Потім на на сайті PornHub з’явилася серія роликів з нею.

Однак Мікаела видалила їх, щоб для початку отримати ліцензію секс-працівника в штаті Теннессі.

До слова, у мережу злили акаунти росіянок, які знялися в порнокліпі Тілля Ліндеманна.