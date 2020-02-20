Тілль Ліндеманн зняв кліп для свого проекту Lindemann. Till The End виявився відвертим порно-фільмом, який вже кілька днів обговорюють в мережі.

Зйомки проходили в Санкт-Петербурзі, а актрисами виступили дівчата з Росії. Після виходу кліпу вони піддалися жорсткому цькуванню.

Російський портал Двач опублікував їх імена і акаунти в соціальних мережах. На їхню адресу відразу посипалися образи і погрози. Деякі дівчата були змушені видалити всі свої акаунти.

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Одна з дівчат розповіла, що в зйомках брали участь не тільки росіянки. У порносценах знялися тільки кілька дівчат, але з цькуванням зіткнулися всі.

– Розсилають всякі гидоти по мережах про мене, друзям, батькам. Але це гаразд – Мені плювати, я нічого такого не робила. Але ж тепер опубліковано мою адресу та адресу моїх подруг. Що хворим людям прийде в голову – ніхто не знає, – сказала вона.

До слова, німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року