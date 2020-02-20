Я вам стану у нагоді: Сергій Шнуров вступив в партію і може балотуватися в Держдуму

Сергій Шнуров вступив в Партію зростання. Про це повідомили на зустрічі лідера партії Бориса Титова з главами регіональних відділень у Санкт-Петербурзі.

– Життя моє загорнуло таким дивним поворотом. Помаячило мені у вигляді партії зростання. Мені здається, я вам стану у нагоді. Принаймні, внесу яскраві фарби. Буду називати речі своїми іменами. Зі мною буде явно веселіше, – сказав він.

Прийняття Шнурова в партію підтримав 21 член регіонального відділення Санкт-Петербурга з 35.

Музикант заявив, що сам вирішив вступити в партію і не запитував у адміністрації Путіна дозволу.

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– Роль адміністрації президента сильно перебільшена. Іноді щось відбувається і без їх волі. Вступити в Партію зростання – нікого питати не потрібно, – сказав він.

Також Шнуров прокоментував рядок з пісні до фільму День виборів, яку він виконав. У ній використовується матюкливе слово по відношенню до кандидатів.

– Пісні вже 20 років. Мені завжди не подобалося слово всі, яке мається на увазі. Гендерне питання широко стоїть на порядку, воно вирішене тільки в Чечні, як ви знаєте… Не думаю, що я потраплю в цю категорію, – сказав він.

Шнуров додав, що пісню написав не він.



Нагадаємо, у вересні 2019 року Шнуров став ведучим легендарної телегри Форт Боярд. Пілотний випуск показав російський телеканал СТС.

Джерело: Фонтанка.ру

Фото: Фонтанка.ру