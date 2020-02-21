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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

10 сезон шоу Холостяк стартує у березні – дата виходу

Новий сезон романтичного шоу Холостяк вже зовсім скоро з’явиться на екрані.

Прем’єра Холостяк 10 запланована на 6 березня 2020 року.

Творці шоу довго тримали інтригу, хто ж стане головним героєм.

Перший тизер проекту з’явився на телеканалі СТБ ще 21 січня.

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А от лише 11 лютого стало відомо, на чиє серце претендуватимуть дівчата.

Новим холостяком став пілот та власник льотної школи в Америці Макс Михайлюк.

Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про пілота з США Макса Михайлюка.

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