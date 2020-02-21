PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+)

Відома українська модель і співачка Даша Астаф’єва повністю роздяглася у Львові.

Артистка продемонструвала голі сідниці на балконі, прикриваючись ковдрою. Також Астаф’єва опублікувала знімки в білизні з книгою та пляшкою.

До слова, автором зйомки виступила фешн-фотограф і суддя шоу Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк.

Читайте: Нічого не прикриває: Ратаковскі показала відео еротичної фотосесії (18+)

– Як же пощастило людям, які живуть навпроти, Сусідам пощастило, на такий вид дивитися, Прекрасний вид і шикарна фігура, Яка ти красива, – пишуть користувачі в коментарях.

Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+) / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна модель, дочка Сінді Кроуфорд і Ранде Гербер, Кайя Гербер поділилася з шанувальниками відвертим знімком, на якому постала топлес.

Фото: da_astafieva

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка