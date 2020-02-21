Відома українська модель і співачка Даша Астаф’єва повністю роздяглася у Львові.
Артистка продемонструвала голі сідниці на балконі, прикриваючись ковдрою. Також Астаф’єва опублікувала знімки в білизні з книгою та пляшкою.
До слова, автором зйомки виступила фешн-фотограф і суддя шоу Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк.
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– Як же пощастило людям, які живуть навпроти, Сусідам пощастило, на такий вид дивитися, Прекрасний вид і шикарна фігура, Яка ти красива, – пишуть користувачі в коментарях.
Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+) / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна модель, дочка Сінді Кроуфорд і Ранде Гербер, Кайя Гербер поділилася з шанувальниками відвертим знімком, на якому постала топлес.
Фото: da_astafieva
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