Відома українська модель і співачка Даша Астаф’єва повністю роздяглася у Львові.

Артистка продемонструвала голі сідниці на балконі, прикриваючись ковдрою. Також Астаф’єва опублікувала знімки в білизні з книгою та пляшкою.

До слова, автором зйомки виступила фешн-фотограф і суддя шоу Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк.

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– Як же пощастило людям, які живуть навпроти, Сусідам пощастило, на такий вид дивитися, Прекрасний вид і шикарна фігура, Яка ти красива, – пишуть користувачі в коментарях.



























Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+) / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна модель, дочка Сінді Кроуфорд і Ранде Гербер, Кайя Гербер поділилася з шанувальниками відвертим знімком, на якому постала топлес.

Фото: da_astafieva