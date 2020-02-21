Фінал національного відбору на Євробачення 2020 проходитиме в Україні 22 лютого. Початок трансляції о 19.00.
Телевізійну трансляцію проводитимуть канали СТБ і UA: Перший.
Онлайн-трансляцію нацвідбору на Євробачення 2020 дивіться на Фактах ICTV.
Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
За результатами двох прямих ефірів у фінал пройшли шість учасників із 16, зокрема GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod та Jerry Heil.
Лідерами за кількістю балів у своїх півфіналах TVORCHI та KRUTЬ.
За суддівським столом засідають Тіна Кароль, Віталій Дроздов та Андрій Данилко.
Раніше Факти ICTV писали, яке місце Україна може посісти на Євробаченні 2020 за прогнозами букмекерів.
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