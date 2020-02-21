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Гурт Mozgi випустив кліп на пісню Девчонка

Популярний український гурт Mozgi  випустив новий кліп – на пісню Девчонка.

За сюжетом кліпу чоловікі міняються ролями з дівчатами.

– У новому відео Mozgi  міняються місцями з привабливими дівчатами, поступаючись їм право бути кращими в традиційно чоловічій роботу, – йдеться у описі під відео.

Читайте: Свят! Свят! Свят! – Полякова, Потап і Винник презентували нову пісню

Хоч кліп опублікували лише нещодавно, він уже зібрав купу схвальних відгуків у коментарях.

Нещодавно гурт Mozgi випустив ювілейний альбом Middle Finger. Це багатомовний альбом, до якого увійшли 9 треків і 7 скитів.

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