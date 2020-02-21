Учасниця національного відбору на Євробачення 2020 KRUTЬ (Марина Круть) розповіла, що коли вона почала займатися грою на бандурі, то батьки її лише підтримали.

Також артистка зазначила, що велика частина тих, хто починає грати на цьому музичному інструменті через деякий час кидає цю справу, бо не бачить перспектив. Однак Марина хоче розвіяти ці міфи та довести, що виступи з бандурою можуть бути більш, ніж успішні.

Крім того, дівчина поділилася, що на відбір на Євробачення пішла свідомо, бо знає, як іноземці реагують на цей інструмент.

– Після першого півфіналу мені дуже багато коментарів писали схвальних, зокрема із-за кордону. У мене є досвід роботи за кордоном, також в Україні часто виступаю для іноземців саме, то вони бандуру завжди сприймають, як щось дуже незвичайне. Тому я і подалася на Євробачення, бо знаю, що для іноземної публіки це буде ефект Вау, – зазначає Марина.

Круть поділилася, що багато разів виступала на вулиці, зокрема і за кордоном.

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– В Австрії грала на вулиці, в Україні неодноразово, у Китаї, Гонконзі. Одного разу в Гонконзі до мене підійшов диригент одного з місцевих дитячих оркестрів та запропонував співпрацю. Тому можливо все, – додала співачка.

Також Марина розповіла, що навіть не розраховувала на перемогу у першому півфіналі відбору на Євробачення 2020, проте вірила, що можливо все.

– Хто б не поїхав цього року на Євробачення від України, то це однозначно буде перемога української пісні та молодої сцени, – підкреслила KRUTЬ.

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2020.