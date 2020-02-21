Світова прем’єра фільму Номери за однойменною п’єсою Олега Сенцова відбулась 18 та 21 лютого в рамках програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special.

21 лютого гості пройшлись червоною доріжкою до сучасного Haus der Berliner Festspiele. Виконавчий директор фестивалю Марієтта Ріссенбек відкрила захід та підкреслила важливість цього кіно та проблем суспільства, на які фільм звертає увагу.

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– Це більше, ніж просто фільм. Це скоріше масштабний проєкт, акція, яка пов’язана з реальною людиною, за яку вся кіноспільнота, і не тільки вона, вболівала багато років. Це вже символ свободи людини, свободи творчості, і такий формат, як знімання фільму, перебуваючи незаконно ув’язненим у тюрмі в колаборації з іншим дуже талановитим режисером, який стає твоїми руками, очима, головою, – це цікаво як феномен, – зазначила генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.



















Номери: на Berlinale відбулась прем’єра фільму Сенцова та Сеїтаблаєв / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єра фільму Номери в Україні запланована на осінь 2020 року.