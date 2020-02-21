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Свої: Джамала випустила новий альбом

Новий альбом української співачки Джамали Свої вийшов 21 лютого.

Це шостий студійний альбом співачки. Всього на платівці 10 композицій і дві пісні альтернативної версії. Вісім – українською мовою і дві англійською.

Серед музикантів, які взяли участь у записи альбому – Alyona Alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy та інші.

Читайте: Джамала вагітна другою дитиною

Нагадаємо, 7 лютого українські співачки Джамала і Alyona Alyona презентували кліп на пісню Жалі.

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