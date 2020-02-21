Співак Khayat у своєму ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV поділився, кому присвячена його пісня Call for Love, з якою артист виступить на фіналі нацвідбору Євробачення 2020.

– Ця композиція адресована усім тим, хто забуває про те, що існує кохання, і що це – справжня панацея від стресів та негараздів. Треба пам’ятати, що у світі є щонайменше одна людина, яка тебе кохає. А кохання повинне бути взаємним, – зізнався Khayat.

Він додав, що головною підтримкою перед фіналом є його сім’я та команда.

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Khayat розповів, якою є його мотивація виступити на Євробаченні.

– Мені неймовірно хочеться, щоб Україна реабілітувалася та знову отримала лідерські позиції на конкурсі. Якщо простежувати історію Євробачення – нас поважають, як артистів та музикантів, так і саму країну. Ми можемо приїхати і заспівати на сцені традиційний український фольк, але також потрібно заявити про те, що ми – сучасна країна, яка пам’ятає свою історію. У своїй пісні мені було важливо віднайти ідеальний баланс, де українська автентика поєднана із сучасністю.

Він також поділився, що дуже цінує своїх фанатів і вдячний їм за підтримку.

– Коли я спілкуюсь зі своїми шанувальниками, я відчуваю обмін енергією. Це дуже надихає і допомагає мені вірити у себе.

Співак прокоментував пропозицію судді нацвідбору Тіни Кароль стосовно колаборації з танцювальним гуртом Kazaky.

– Я дуже поважаю цей колектив. Але треба пам’ятати, що Kazaky – це не балет, це також і музиканти. Не знаю, чи захочуть вони бути просто балетом.

За словами артиста, судді конкурсу оцінили його виступ об’єктивно.

– Так як це вже другий мій виступ на сцені нацвідбору, я дуже старався отримати високий результат. Оцінка 7 балів – це стимул, оскільки вона говорить про те, що я можу виступити ще краще.

Khayat підкреслив, що його головнй конкурент – це хвилювання перед виступом.

– Я хочу класно представити свою пісню, і чи вдасться це зробити – буде залежити тільки від мене, – наголосив артист.

Раніше Факти ICTV писали, чим запам’ятався виступ Khayat на відборі Євробачення 2020.