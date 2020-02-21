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Вперше за 10 років: Оззі Осборн випустив новий альбом

Британський рок-музикант Оззі Осборн випустив сольний альбом. Попередня платівка артиста Scream вийшла у 2010 році. Після неї музикант возз’єднався з гуртом Black Sabbath, щоб відкатати два тури.

Альбом називається Ordinary Man, до нього увійшли 11 композицій. Серед них сингл заспіваний разом з Елтоном Джоном, а також трек It’s a Raid з Post Malone.

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Для Осборна це дванадцятий студійний альбом.

Раніше Факти ICTV писали, що новий альбом української співачки Джамали Свої вийшов 21 лютого. Це шостий студійний альбом співачки. Всього на платівці 10 композицій і дві пісні альтернативної версії.

Фото: Dreamstime

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