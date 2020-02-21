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Факти / Шоу-бізнес / Музика

ВР просить Зеленського присвоїти посмертно звання Народний артист Кузьмі Скрябіну

Депутатська більшість Верховної Ради підтримала запит до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Народний артист України Андрію Кузьменку.

Автором відповідного запиту є народний депутат Павло Мельник. Його ініціатива пропонує внести зміни до указу президента про присвоєння почесного звання Народний артист України.

– Щодо присвоєння почесного звання Народний артист України у 2015 році на сайті Президента України було зареєстровано відповідну петицію. Вона набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, проте таке звання Андрію Кузьменку присвоєно не було. У моєму запиті також міститься прохання до Президента України внести зміни до Положення про почесні звання України щодо можливості присвоювати почесні звання посмертно, – заявив Мельник.

 

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260 народних депутатів підтримали направлення запиту до президента Зеленського.

Андрій Кузьменко – відомий український виконавець, лідер гурту Скрябін, який 2 лютого 2015 року трагічно загинув внаслідок ДТП на  Дніпропетровщині.

За дивних обставин його автомобіль зіткнувся із молоковозом ГАЗ-53. Андрій Кузьменко загинув на місці.

Нагадуємо, Факти ICTV публікували спогади родини та найближчих друзів про Кузьму Скрябіна.

Фото: Dreamstime

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