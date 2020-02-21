Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва), яка пройшла до фіналу нацвідбору на Євробачення 2020, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV оцінила свій виступ у півфіналі, розповіла про значення цього конкурсу для країни, чому не боїться конкуренції і що хоче донести своєю піснею Vegan.

– Відгуки про мою пісню від європейців були дуже позитивні. Я цим дуже переймалася. Адже зараз люди більше думають не про те, що можуть зробити для своєї країн, а для усього світу. Це тому, що ми багато подорожуємо, спілкуємося у соцмережах, – зізналася дівчина.

Вона також сказала, чи була задоволена своїм виступом у першому півфіналі національного відбору:

– Коли виходила на сцену, уже розуміла – щось не те. На один-два відсотки в мені були сумніви, що це я, що мені потрібна уся ця мішура. Я хотіла відчути масштаб, але не було суперпрофесійної допомоги. Проте це мій досвід, я його прийняла, особливо коли почитала конструктивні коментарі.

Яна сподівається, що отриманий досвід допоможе краще виступити у фіналі.

За її словами, для неї дуже важлива думка родини, тому перший, кому зателефонувала після виступу, був тато.

– Батьки оцінюють всю мою творчість, вони перші слухачі моїх пісень, бо в них моє відчуття народу, мого коріння. Я співаю, щоб підняти комусь настрій, донести якісь важливі теми через прості тексти. Тому бурхливу реакцію на свій виступ я зрозуміла. Я вірю в знаки. Мені знається, що через людей зі мною спілкується сам Бог, – наголосила вона.

Читайте: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020 від України

Співачка також розповіла про своє спілкування з Мариною Круть (KRUTЬ), яка також пройшла до фіналу нацвідбору на Євробачення 2020:

– Нас колись познайомила з Мариною співачка Аліна Баш. Ми зустрілися і втрьох заспівали – душі та голоси злилися дуже гарно. Зараз ми рідко спілкуємося, але це дуже теплі зустрічі, бо вона дуже світла людина. Мені дуже подобається її конкурсна пісня. Вона запам’ятовується. Марині вдалося створити хіт.

Проте Jerry Heil запевнила, що у неї немає відчуття конкуренції.

– Я не вважаю, що Євробачення – це конкуренція, битва, що це взагалі конкурс. Євробачення – це спосіб народів обмінятися інформацією про свої здобутки, про те, що корисного ми можемо зробити для всього світу. А сам відбір так називається, бо відбирають саме ту пісню, яка стане важливим месседжем – до чого ми пришли у своєму розвитку. Я вважаю, що моя пісня є трансляцієї мене самої. Також вона показує, наскільки прогресивними ми є зараз, наше молоде покоління, – підсумувала співачка.

Біографію учасниці нацвідбору на Євробачення 2020 Jerry Heil читайте на Фактах ICTV. У фіналі 22 лютого вона знову виступить під другим номером.

Фото: Jerry Heil