KRUTЬ – українська співачка, яка виконує авторську музику в стилі інді-соул з нотами бандури.

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Співачка виступить з цим треком у фіналі національного відбору на Євробачення 2020, а свій порядковий номер вона зможе дізнатися одразу після другого півфіналу.

Про що йдеться у цій пісні?

Текст и переклад пісні 99 – KRUTЬ

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99 99 This song is for everyone

When you lost and your hope is gone

While your tears put your fear away

It’s okay , just play this game Ця пісня для всіх

Коли ти загубився і надія покинула тебе

Поки твої сльози відштовхують твій страх

Все добре, продовжуй далі Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise Лалалалала

Не соромся,

Якщо впав

Лалалалала

Є дев’яносто дев’ять

Причин піднятися Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває. Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той, хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває. Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise Лалалалала

Не соромся,

Якщо впав

Лалалалала

Є дев’яносто дев’ять

Причин піднятися

– Часто на шляху зустрічаються падіння, але якщо ти впав один раз, то у тебе є ще 99 причин піднятися і йти далі до своєї мрії, – так KRUTЬ прокоментувала ідею своєї пісні.

Проект KRUTЬ з’явився у 2018 році.

Тоді Марина Круть (так звати співачку) випустила свою дебютну платівку ARCHE.

Нещодавно Факти ICTV розповіли, з якою піснею на нацвідборі Євробачення 2020 виступить дует MOONZOO та F.M.F. Sure.

Фото: KRUTЬ