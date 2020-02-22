KRUTЬ – українська співачка, яка виконує авторську музику в стилі інді-соул з нотами бандури.
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Співачка виступить з цим треком у фіналі національного відбору на Євробачення 2020, а свій порядковий номер вона зможе дізнатися одразу після другого півфіналу.
Про що йдеться у цій пісні?
Текст и переклад пісні 99 – KRUTЬ
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|99
|99
|This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game
|Ця пісня для всіх
Коли ти загубився і надія покинула тебе
Поки твої сльози відштовхують твій страх
Все добре, продовжуй далі
|Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
|Лалалалала
Не соромся,
Якщо впав
Лалалалала
Є дев’яносто дев’ять
Причин піднятися
|Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.
|Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той, хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.
|Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
|Лалалалала
Не соромся,
Якщо впав
Лалалалала
Є дев’яносто дев’ять
Причин піднятися
– Часто на шляху зустрічаються падіння, але якщо ти впав один раз, то у тебе є ще 99 причин піднятися і йти далі до своєї мрії, – так KRUTЬ прокоментувала ідею своєї пісні.
Проект KRUTЬ з’явився у 2018 році.
Тоді Марина Круть (так звати співачку) випустила свою дебютну платівку ARCHE.
Нещодавно Факти ICTV розповіли, з якою піснею на нацвідборі Євробачення 2020 виступить дует MOONZOO та F.M.F. Sure.
Фото: KRUTЬ