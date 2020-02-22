PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Без цирку, але з діджеєм: Jerry Heil змінила номер для фіналу відбору на Євробачення

У фіналі національного відбору на Євробачення 2020 під другим номером виступила Jerry Heil з піснею Vegan.

Співачка зазначила, що вона провела роботу над помилками після першого півфіналу, бо номер дійсно вийшов схожим на цирк-шапіто, тому виступ у фіналі сильно відрізнявся.

ЧитайтеФінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Яскравий образ Jerry Heil замінила на шовкову піжаму блакитно-сірого кольору, а замість балету у дивних костюмах на сцені з’явився діджей.

Однак Андрій Данилко зазначив, що новий номер не має ніякого відношення до пісні, а виступ з першого прямого ефіру йому сподобався більше.

Раніше Факти ICTV публікували пісні всіх учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка