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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Bonfire: про що співатиме гурт TVORCHI на нацвідборі Євробачення 2020

Гурт TVORCHI, неординарний дует саунд-продюсера Андрія та вокаліста Джефрі, вперше візьме участь у нацвідборі на Євробачення 2020.

Сингл Bonfire артисти випустили спеціально для нацвідбору на Євробачення 2020. Про що йдеться у цій пісні?

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 від України онлайн

 

Текст і переклад пісні Bonfire – TVORCHI

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Bonfire Вогнище
Don’t play with our minds
Don’t play with our hearts, yeah
You’re selling your soul
Just to feel whole yeah		 Не грайте нашими думками
Не грайте нашими серцями, о ні
Ви продаєте ваші душі
Щоб відчути себе наповненими
Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain		 Пожежа на дорозі
Гроші, створіть дощ
Таємниці ніколи не відкривались
Оооо
Все, що ми відчуваємо – це біль
Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change		 Потім розгортається хаос
Всі ми робимо помилки
Слухай цей голос
Настав час щось змінити
Young is the new law
Give us that new love… Ooh
We’re sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
(2)
La la la la la		 Юність – ось новий закон
Дайте нам це нове кохання… Оу
Ми сидимо і чекаємо
Біля вогнища
Біля вогнища
(2)
Ла-ла-ла-ла
The longer you look
The lesser you know
Don’t live in the dream
Cause’ you need control		 Чим довше вдивляєшся
Тим менше знаєш
Не живи мріями
Тому що потрібен контроль
Cause’ the longer you look
The lesser you know
There’s nothing to show
FIRE		 Тому що чим довше вдивляєшся
Тим менше знаєш
Більше нема чого показати
ПОЖЕЖА
Fire on the road
Money, make it rain
Secrets never told
Ooooh
All we feel is pain		 Пожежа на дорозі
Гроші, створіть дощ
Таємниці ніколи не відкривались
Оооо
Все, що ми відчуваємо – це біль
Chaos then unfolds
We all make mistakes
Listen to that voice
Time to make a change		 Потім розгортається хаос
Всі ми робимо помилки
Слухай цей голос
Настав час щось змінити
Young is the new law
Give us that new love… Ooh
We’re sitting and waiting
By the bonfire
By the bonfire
(2)
No one can hold you down
No one can stop you now		 Юність – ось новий закон
Дайте нам це нове кохання… Оу
Ми сидимо і чекаємо
Біля вогнища
Біля вогнища
(2)
Ніхто тебе не стримає
Ніхто зараз тебе не зупинить

–  Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. У нас є час визнати помилки і все змінити, – так артисти коментують свою нову роботу.

Нещодавно Факти ICTV публікували порядок виступу учасників у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020. Дует TVORCHI виступить під номером 8.

Фото: TVORCHI (скріншот відео)

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