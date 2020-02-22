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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Джамала з округлим животиком заспівала на відборі Євробачення

Українська співачка Джамала, яка у 2016 році перемогла на пісенному конкурсі Євробачення, заспівала нову пісню Жалі у фіналі національного відбору 2020.

У 2018 році Джамала уже виступала як гостя на сцені нацвідбору. Тоді вагітна первістком співачка виконала композицію Крила. 

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, під час першої спроби потрапити на Євробачення у 2011 році Джамала заспівала пісню Smile, однак вона не пройшла відбір. У 2016 році співачка вирішила вдруге спробувати свої сили і вибрала більш серйозну композицію з назвою 1944.

У пісні йдеться про масову депортацію кримськотатарського народу до Середньої Азії 1944 року. Тоді з-поміж 26 конкурсантів представниця України набрала найбільшу кількість голосів – 534 і здобула грандіозну перемогу на Євробаченні у Стокгольмі.

До слова, нещодавно співачка Джамала повідомила про свою другу вагітність.

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