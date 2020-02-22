В Україні 22 лютого проходить фінал національного відбору на Євробачення 2020. Початок трансляції о 19.00.
За результатами двох прямих ефірів у фінал пройшли шість учасників: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod та Jerry Heil.
Склад журі: Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Ведучим фіналу буде Сергій Притула.
Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2020
На телебаченні транслювати нацвідбір на Євробачення 2020 будуть СТБ і UA: Перший.
Онлайн-трансляцію нацвідбору на Євробачення 2020 дивіться на Фактах ICTV.
Відеотрансляція відбору на Євробачення 2020:
Раніше Факти ICTV публікували думки експертів щодо того, хто переможе у відборі на Євробачення 2020.
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